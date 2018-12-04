مؤمن زكريا يعود لقائمة الأهلي قبل مواجهة الجونة

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تخوض، غدًا الأربعاء، مواجهة الجونة ضمن مؤجلات الأسبوع السابع من بطولة الدوري العام.

وضمت القائمة كلا من: شريف إكرامي وعلي لطفي؛ ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وهشام محمد، ومروان محسن، وعمرو السولية، ومؤمن زكريا، وباسم علي، وأحمد الشيخ، وسعد سمير، وإسلام محارب، وميدو جابر، ومحمد هاني، وأحمد علاء، وساليف كوليبالي، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي.

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