شكرا لقرائتكم لاعبو الرديف يدعمون قائمة برشلونة للقاء كولتورال ليونيسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف إرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة عن القائمة التى سيخوض بها مباراة ضيفه كولتورال ليونيسا، والمقرر لها فى العاشرة والنصف من مساء غدا الأربعاء على ملعب "كامب نو"، فى اياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وكان البارسا قد حقق الفوز فى لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويغيب عن البلوجرانا فى مباراة الغد العديد من النجوم، يأتى فى مقدمتهم الأرجنتينى ليونيل ميسى، خوردى البا، لويس سواريز، جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتش.

وضم فالفيردى العديد من اللاعبين الشباب فى الفريق الرديف للقائمة التى تضم 19 لاعبا، نظرا لغياب عدد كبير من نجوم الفريق، لسهولة اللقاء أمام الفريق الذى يشارك فى دورى الدرجة الثالثة.

وضمت قائمة برشلونة للمباراة كل من:

حراسة المرمى: سيليسين - تير شتيجن

الدفاع: سيميدو - لينجليه - فيرمايلن - ريكى بويج - كويادو - شاومى

الوسط: ميراندا - فيدال - الينيا - كوتينيو - دينيس سواريز - راكيتيتش - جوييم - أوريول بوسكيتش

الهجوم: مالكوم - ديمبلى - الحدادى