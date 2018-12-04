شكرا لقرائتكم محرز أساسيا وستيرلينج بديلا فى مواجهة مانشستر سيتى أمام واتفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى التشكيل الأساسى للمباراة التى تجمعه مع مضيفه واتفورد على ملعب "فيكارج رود"، فى إطار منافسات الجولة الـ15 من الدورى الإنجليزى الممتاز، والتى تنطلق فى العاشرة مساء اليوم.

ويغيب عن لقاء اليوم النجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو للإصابة، فيما يجلس على مقاعد البدلاء رحيم ستيرلينج، وذلك لإراحته قبل مواجهة تشيلسى الصعبة يوم السبت المقبل.

ويحتل السيتى صدارة البريميرليج برصيد 38 نقطة، بينما واتفورد فى المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

وجاء تشكيل السيتى كالتالى:

حراسة المرمى: ايدرسون

خط الدفاع: ووكر- كومبانى - ستونز - ديلف

خط الوسط: فيرناندينيو - برناردو سيلفا - ديفيد سيلفا - رياض محرز

خط الهجوم: سانى - خيسوس