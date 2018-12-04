شكرا لقرائتكم الطلائع يفقد خدمات الثنائى كريم طارق وإسلام عبد النعيم امام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد غياب الثنائى كريم طارق وإسلام عبد النعيم لاعبا طلائع الجيش عن مواجهة الأهلى الاحد المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدورى العام بسبب الإصابة .
وكان الطلائع قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى .
وخاض الطلائع ودية مع الانتاج الحربى عصر الجمعة انتهت بفوز العجلات الحربية بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل ودياً مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق مساء الاثنين
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