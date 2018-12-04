شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يناقش مصير بعض اللاعبين فى الاجتماع المنتظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي خلال جلسته المُرتقبة مع محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مصير بعض اللاعبين الذين مازال يدور لغط شديد حول مستقبلهم في القلعة الحمراء.

ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين رامي ربيعة الذى يُعاني من إصابات مُتتتالية حالت دون قيده في قائمة الفريق مطلع الموسم الجاري وستُحدد جلسة الخطيب مع يوسف ويوسف خلال الأسبوع المقبل مصير ربيعة الذى يبدو إنه سيكون خارج أسوار القلعة الحمراء حال عدم إكتمال شفاؤه بنسبة 100 %.

ويتدرب ربيعة حالياً مع الاهلي لكنه غير مُقيد في صفوف الفريق وتم تأجيل قيده ليناير المقبل حسب تحسن حالته وإكتمال شفاؤه من الإصابة الطويلة التى تعرض لها قبل عدة أشهر.