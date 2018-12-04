شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد رابع المصريين في ثمن نهائى بلاك بول المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل كريم عبد الجواد المصنف التاسع عالميًا، إلى دور الـ16 ببطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش، بعدما أطاح بمنافسه الصيني تسز فانج وذلك بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 32 دقيقة ، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-6

وانضم كريم عبد الجواد إلى ثلاث مصريين تأهلوا حتى الآن لدور الـ16 ببطولة بلاك بول وهم، محمد الشوربجي، محمد أبو الغار، طارق مؤمن.

يذكر أن نادي بلاك بول بالتجمع الخامس يستضيف هذه البطولة التي تعد واحدة من أكبر 7 بطولات في اللعبة، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار.

ويشارك بالبطولة 48 لاعبا من أفضل اللاعبين في القارات الخمس، ومن بينهم خمس مصنفين مصريين في التوب 10 وهم محمد الشوربجي وعلي فرج المصنف الأول والثاني، طارق مؤمن المصنف الرابع، كريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار المصنفين التاسع والعاشر على الترتيب.