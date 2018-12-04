شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد كريم طارق وإسلام عبد النعيم عن الطلائع أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب الثنائى كريم طارق وإسلام عبد النعيم، لاعبي طلائع الجيش عن مواجهة الأهلى الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة للدورى العام بسبب الإصابة.

وكان الطلائع قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى.

وخاض الطلائع ودية مع الانتاج الحربى عصر الجمعة انتهت بفوز العجلات الحربية بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل ودياً مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق مساء الإثنين.