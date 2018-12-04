شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 / 12 / 2018 العديد من الأخبار المهمة أبرزها أحمد شوبير يفوز بمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالتزكية رسميًا.. أحمد شوبير يفوز بمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالتزكية اتحاد الكرة يقرر عدم التقدم بطلب استضافة أمم أفريقيا 2019 اتحاد الكرة يجتمع 10 ديسمبر لمناقشة تصور تطوير الكرة النسائية الجديد الأهلى يضم أحمد حمدى وكوليبالى لقائمة مباراة الجونة عمرو جمال يتخلص من نزلة البرد وجلسة خاصة بين يوسف ولاعبى الأهلي رامى ربيعة يغادر مران الأهلى للإصابة فى "اليد" وفد الأهلي يزور السفارة الإسبانية بالقاهرة غدًا.. اعرف السبب الزمالك ينهى أزمات "فيفا" بجدولة مستحقات الدائنين "على دفعتين" قائمة الزمالك لمواجهة المصرى تكشف تمسك جروس بوجه نظره.. اقرأ التفاصيل لاعبو الزمالك على ضفاف النيل قبل مواجهة المصري

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