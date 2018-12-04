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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 / 12 / 2018

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الثلاثاء 4 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 / 12 / 2018  العديد من الأخبار المهمة أبرزها  أحمد شوبير يفوز بمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالتزكية

رسميًا.. أحمد شوبير يفوز بمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالتزكية

 

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