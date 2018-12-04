شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. تعرف على أبرز قرارات مجلس اتحاد الكرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء اجتماعًا لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، وتم اتخاذ عدد من القرارات أهمها

فاز أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بمنصب نائب رئيس الجبلاية بالتزكية، خلال الاجتماع الذي أقيم اليوم، حيث جاء فوز شوبير بالتزكية حيث لم يتقدم أي عضو للمنصب رغم حالة الجدل والاجتهادات التى خطفت الأنظار عن رغبة مجدى عبد الغنى وكرم كردى فى المنصب الذى ظل مجمدًا لفترة طويلة.

كما قال كرم كردى عضو اتحاد الكرة، إن مصر لن تتقدم بطلب رسمى إلى "كاف" لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد سحبه من الكاميرون، وأن اتحاد الكرة ناقش الملف خلال اجتماع اليوم، وتم الاتفاق على عدم تقديم طلب إلى "كاف" خاصة أن مصر ستنظم بطولة أمّم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

كما قرر المجلس استحدث اتحاد الكرة مسابقة جديدة لكأس مصر مواليد 1997 بداية من الموسم الحالى يشارك فيها كل أندية مصر من مختلف الأقسام، كما تقرر أن يكون مشاركة الفرق اختياريًا وسيتم مخاطبة أفرع الاتحاد بهذا الشأن .

كما اعتمد اتحاد الكرة فى جلسته اليوم لائحة شئون اللاعبين الجديدة للموسم المقبل 2019 – 2020 والتى قدمها مجدى عبد الغنى عضو الجبلاية والمشرف على لجنة شئون اللاعبين وسيتم إرسالها للأندية خلال يناير المقبل.