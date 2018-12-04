شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحداث وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي اليوم الثلاثاء، العديد من الأخبار والتي جاء في مقدمتها..

استقبال وزير الشباب والرياضة لمحمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بنادي زعيم الثغر، كما عقد وزير الرياضة جلسة مغلقة مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لدراسة تقديم مصر لطلب استضافة بطولة افريقيا 2019.

تكريم وزير الرياضة لمحمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال في حضور اتحاد الثقافة الرياضية، فيما تابع أشرف صبحي، آخر الاستعدادات لماراثون الشيخ زايد وماراثون الإسكندرية مع المسئولين عن تنظيم الماراثوني.