شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم أحمد حمدى وكوليبالى لقائمة مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة محمد يوسف قائمة الفريق التى تواجه الجونة غدًا على ملعب السلام، فى المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة لبطولة الدورى العام.

وجاءت القائمة كالتالي: شريف إكرامى وعلى لطفي؛ ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وهشام محمد، ومروان محسن، وعمرو السولية، ومؤمن زكريا، وباسم علي، وأحمد الشيخ، وسعد سمير، وإسلام محارب، وميدو جابر، ومحمد هاني، وأحمد علاء، وساليف كوليبالي، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي.