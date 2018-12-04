تقرير.. 7 لاعبين على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أبرم الأهلي أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع لاعب الوسط الشاب محمد محمود قادمًا من وادي دجلة، ولا يزال باب انتقالات الأحمر مفتوحًا من أجل تجديد دماء الفريق قبل استئناف الموسم الكروي.

وبدأ الحديث عن الصفقات المحتملة للنادي الأهلي قبل أقل من شهر من بدء الميركاتو الشتوي، وفيما يلي أبرز اللاعبين المصريين الذين ارتبطوا بالانضمام إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة:

1- محمود وحيد:

محمود وحيد الظهير الأيسر لمصر المقاصة، يبلغ من العمر 24 عامًا، وسبق وأن لعب في صفوف أندية الإسماعيلي وإنبي وتيلفونات بني سويف، قبل أن ينتقل للمقاصة في 2015.

ويتمسك المقاصة بالتعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني للفريق، لكن إصرار الأحمر على بقاء أحمد الشيخ بعد تألقه مؤخرًا يعطل إتمام الصفقة حتى الآن.

2- علي غزال:

علي غزال، لاعب وسط منتخب مصر، يبلغ من العمر 26 عامًا، وسبق وأن لعب لأندية السكة الحديد ووادي دجلة في مصر، وناسيونال ماديرا البرتغالي ولجويزهو زيتشينج الصيني وفانكوفر الكندي.

غزال يجيد اللعب في مركزي المدافع والوسط المدافع، ولن يكلف خزائن الأهلي أي شيء حال إتمام الصفقة، حيث سينضم إلى صفوف الفريق كانتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فانكوفر الشهر الماضي.

3- حسين الشحات:

حسين الشحات، البالغ من العمر 27 عامًا، بات على أعتاب الرحيل عن صفوف نادي العين الإماراتي، خاصة بعد الصفقتين اللتين أعلنت عنهما إدارة الفريق مؤخرًا، بسبب عدد الأجانب في الفريق.

وقد يكون الشحات واحدًا من بين الوافدين الجدد للأهلي، بعدما سبق له التلميح لإمكانية انتقاله إلى الأحمر، لكنه شدد خلالها على أن القرار النهائي سيكون بعد كأس العالم للأندية.

4- رمضان صبحي:

رمضان صبحي، البالغ من العمر 21 عامًا، قد يعود مجددًا إلى النادي الأهلي في يناير سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، لعدم حصوله على فرصة المشاركة مع فريقه الحالي هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال نادر شوقي وكيل اللاعب في تصريحات إذاعية الأحد: "الأهلي رقم 1 في حسابات رمضان صبحي إذا قرر هدرسفيلد التفريط في خدماته، وسأسافر إلى إنجلترا يوم 10 ديسمبر لدراسة موقف اللاعب".

5- إيريك تراوري:

إيريك تراوري، البالغ من العمر 28 عامًا، دخل أيضًا ضمن دائرة اهتمامات الأهلي في الميركاتو الشتوي، حيث استفسر محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي من مسؤولي المقاصة عن إمكانية التعاقد معه.

ويعتبر اللاعب البوركيني من أفضل لاعبي مركز الوسط المتقدم "بوكس تو بوكس" في الدوري المصري حاليًا، إذ تألق بشكل لافت هذا الموسم بعد إحراز أربعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين خلال 14 مباراة.

6- إمام عاشور:

إمام عاشور، البالغ من العمر 20 عامًا، تلقى ناديه حرس الحدود مفاوضات شفهية لبيع اللاعب إلى الأهلي في يناير، وفقًا لتصريحات أدلى بها حمدي مشهور، المشرف العام على كرة القدم، إلى الخليج 365 قبل أيام.

مشهور أكد: "الإدارة تلقت مفاوضات شفهية لبيع اللاعب للأهلي، ولكن كل هذا مرفوض حاليا بسبب وضع الفريق بالدوري". يعد عاشور أحد المواهب الصاعدة ويجيد اللعب في مراكز الجناح وصانع اللعب والمهاجم.

7- طاهر محمد طاهر:

طاهر محمد طاهر، البالغ من العمر 21 عامًا، سطع نجمه الموسم الحالي مع المقاولون العرب، ليجذب أنظار الأهلي لضمه في يناير المقبل بعد انضمامه للمنتخب الأول مؤخرًا، لكن إدارة ذئاب الجبل تفضل احتراف اللاعب.

طاهر، الذي خاض تجربة فرنسية قصيرة مع لوهافر، شارك مع فريقه هذا الموسم في 14 مباراة، بواقع 12 مباراة في الدوري ومباراتين في كأس مصر، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين.