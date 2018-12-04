بالفيديو.. شيفو يصنع والسعيد يشارك.. وأهلي جدة يبلغ ربع نهائي كأس زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: تأهل نادي أهلي جدة السعودي إلى دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال بعد تعادله 1/1 اليوم الثلاثاء أمام ضيفه وفاق سطيف الجزائري في إياب دور الستة عشر بالبطولة. وشارك الثنائي المصري عبدالله السعيد ومحمد عبدالشافي في تأهل الفريق السعودي لربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وصنع المدافع الأيسر هدف فريق الأهلي في المباراة. وتقدم وفاق سطيف بهدف سجله حمزة بنوح في الدقيقة 17 وتعادل سعيد المولد للأهلي في الدقيقة 49. وصعد الأهلي إلى دور الثمانية مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت بالجزائر 1 / صفر ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 / 1.

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