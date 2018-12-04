رياضة | نادي انجليزي مهتم بالتعاقد مع حارس مرمى ريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية وإذاعية إسبانية، أن حارس مرمى ريال مدريد الاسباني، كيكو كاسيا، يواجه مصير مجهول مع النادي الملكي، في ظل ندرة مشاركته في المباريات.ووفقًا لما ذكرته "راديو كوبيه" الاسباني، فإن كيكو كاسيا قد يغادر أسوار السانتياجو بيرنابيو في الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.
ومن الجدير بالذكر أن نادي نيوكاسل يونايتد الانحليزي، هو أحد أشد المهتمين بالحصول على خدمات حارس مرمى الميرنجي.
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