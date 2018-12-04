رياضة | خاص.. علي ماهر يطلب "4 لاعبين" لإنبي فى يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. علي ماهر يطلب "4 لاعبين" لإنبي فى يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علاء خشب رئيس نادي إنبي، أن علي ماهر المدير الفني الجديد للفريق البترولي طلب التعاقد مع أربعة لاعبين دفعة واحده فى يناير المقبل. ومن المتوقع ان يضم إنبي حارس مرمى ومهاجم سوبر بديلا لعرفة السيد، فضلا عن لاعب فى الخط الخلفي وصانع ألعاب.

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