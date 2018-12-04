رياضة | الإصابة تبعد بارزالي عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابة تبعد بارزالي عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أن لاعبه أندريا بارزالي يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن وسط مخاوف من أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة وجاء في بيان صادر عن النادي "خضع أندريا بارزالي بعد مشكلة عضلية وقعت في تدريب الأمس لفحوصات طبية كشفت وجود إصابة في الفخذ الأيمن يُخشى أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة".

وأضاف البيان: "سيخضع اللاعب لفحوصات ضرورية لاحقة لتحديد العلاج الأنسب".

وشارك بارزالي (37 عاماً) في 7 مباريات هذا الموسم، وإن كان قد لعب 5 منها بعد أن كان احتياطياً على دكة البدلاء.

يشار إلى بارزالي بطل العالم في 2006 هو الوحيد بصحبة جورجو كيليني في الفريق الحالي الذي فاز بسبعة ألقاب دوري متتالية مع اليوفي بداية من 2011.