رياضة | ريال مدريد يرصد مبلغ ضخم للتعاقد مع بديل بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرصد مبلغ ضخم للتعاقد مع بديل بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ايطالي، أن نادري ريال مدريد حدد البديل الأفضل لتعويض الرحيل المحتمل لنجم خط هجومه، الويلزي جاريث بيل. ووفقًأ لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الايطالي، فإن ريال مدريد يريد تعويض جاريث بيل، بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الايطالي. ووفقًأ لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الايطالي، فإن ريال مدريد يريد تعويض جاريث بيل، بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الايطالي. وأشار الموقع الايطالي السهير، إلى أن النادي الاسباني مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 100 مليون يورو، مقابل التعاقد مع اللاعب.

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