رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر2018

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شهد برشلونة الإسباني اليوم الموافق العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها غياب رافينيا أشهر للإصابة واقتراب ميسي ورونالدو من حضور نهائي كأس الليبرتادورس. وإليكم أهم أخبار برشلونة الساخنة اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 :

- نهائي كأس الليبرتادورس كلمة سر ريال مدريد للتعاقد مع ميسي

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية إسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني يخطط لدعوة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالد لحضور مباراة ريفر بليت أمام بوكا جونيورز الأحد المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مباراة العودة لنهائي كأس ليبرتادوريس.

وأشارت صحيفة أوليه نقلا عن تقارير إسبانية إلى أن بيريز يريد دعوة الثنائي الأفضل في العالم خلال آخر 10 سنوات من أجل حضور السوبر كلاسيكو.

وسيكون ميسي ورونالدو جاهزين لحضور المباراة، حيث سيلعب برشلونة السبت المقبل أمام إسبانيول وسيواجه يوفنتوس إنتر ميلان مساء الجمعة المقبل مما يجعل الفرصة متاحة للثنائي لحضور المباراة من الملعب كتكريم من رئيس ريال مدريد.

- سانشو بديل ديمبلي في برشلونة

أكدت تقارير صحفية ألمانية بأن برشلونة مستعدًا لفتح خزائنه من أجل ضم جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند ليحل مكان مهاجم البلوجرانا عثمان ديمبلي.

وأفاد موقع سبورت الألماني بأن برشلونة يسعى للظفر بخدمات نجم بوروسيا دورتموند الشاب جادون سانشو لتعويض ديمبلي الذي يُتوقع رحيله عن النادي الكتالوني بنسبة كبيرة بسبب مستواه المتذبذب مع البلوجرانا.

وأشار الموقع الألماني وفقًا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية إلى أن برشلونة مستعد لفتح خزائنه من أجل الحصول على خدمات جادون سانشو.

وأكد سبورت أن بروسيا دورتموند لن يتخلى عن لاعبه الشاب بأقل من 120 مليون يورو.

- أخبار برشلونة - رافينيا يغيب 6 أشهر بسبب الرباط الصليبي

أعلن برشلونة نجاح العملية الجراحية التي أجراها لاعبه البرازيلي رافينيا ألكانتارا في ركبته اليسرى بعد الإصابة بالرباط الصليبي في مباراة أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أشهر بعد عملية الرباط الصليبي، وأجرى العملية الطبيب رامون كوجات تحت إشراف الطاقم الطبي بالنادي الكتالوني.

- ألينيا خليفة جوميز وبديل رافينيا في برشلونة

استقر برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء على تسجيل كارليس ألينيا لاعب فريق الرديف ضمن الفريق الأول.

وأعلن برشلونة خلال بيان رسمي تسجيل ألينيا ضمن الفريق الأول، حيث سيرتدي القميص رقم 21 وسيكون البديل للمُصاب رافينيا الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي وخضع لعملية جراحية.

وسيرتدي ألينيا نفس القميص الذي ارتداه أندريه جوميز الذي رحل على سبيل الإعارة لصفوف إيفرتون الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الماضي والذي ارتداه نجوم أمثال بروسينيكي ولويس إنريكي وتورام وهيلب وتشيجرينسكي وأدريانو.

- مبابي يرحب بالتعاقد مع هدف برشلونة

رحّب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بالتعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط آياكس أمستردام في الصيف المقبل..

وقال مبابي في تصريحات لصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية : "بصراحة دي يونج مُرحب به في باريس".

واختتم مبابي تصريحاته قائلاً : "لقد تحدثت معه ببضع كلمات لأنه سيكون إضافة كبيرة لنا".