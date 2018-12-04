رياضة | فالفيردي يعلق على فوز مودريتش بالكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعلق على فوز مودريتش بالكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إرنستو ‏فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، إن في مباراة غداً سيكون هناك تغييرات، مشيرا إلي أن سيحصل بعض اللاعبيين على فرصة، ولكن عليهم تحقيق الفوز أيضا.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية : "‏فكانت الفكرة تسجيل الينا مع الفريق بالشتاء، ولكن اصابة رافينها عجلت ذلك، واتمنى ان يقدم اداء رائع مثل مافعلة بآخر مباراة",.

‏وواصل : "اهنيء مودريتش بالحصول علي جائزة الكرة الذهبية، ولكن مركز ميسي كان غريب وسخيف".

يذكر أن برشلونة سيواجه فريق ليونيسا غدا يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور إياب ال32 من كأس إسبانيا.