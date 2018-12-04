رياضة | برئاسة بيريز.. وفد ريال مدريد يزور برشلونة للتعزية في وفاة رئيس البارسا السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برئاسة بيريز.. وفد ريال مدريد يزور برشلونة للتعزية في وفاة رئيس البارسا السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعلق فلورنتينو بيريز على زيارته لبرشلونة: "اقدم احترامي للرئيس الراحل نونيز، أعتقد أنه واحد من الرؤساء العظماء الذين كانوا هنا ، ليس فقط في إسبانيا ، ولكن في العالم، لقد قدم الكثير لكرة القدم".
وأضاف رئيس النادي الملكي: "يجب علينا شكره على كل ما قدمه، ريال مدريد وبرشلونة أفضل أندية في العالم بسبب ما قدمه".
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