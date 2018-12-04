رياضة | برئاسة بيريز.. وفد ريال مدريد يزور برشلونة للتعزية في وفاة رئيس البارسا السابق

سافر وفد من نادي ريال مدريد الاسباني، برئاسة الرئيس فلورنتينو بيريز، إلى نادي برشلونة، لزيارة الميموريال، في ملعب كامب نو، الذي خصصه نادي برشلونة للرئيس الأسبق خوسيه لويس نونييز.

وتوفي رئيس برشلونة السابق يوم الاثنين الماضي عن عمر يناهز 87 عاماً، وضم الوفد أيضاً إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في النادي.

وعلق فلورنتينو بيريز على زيارته لبرشلونة: "اقدم احترامي للرئيس الراحل نونيز، أعتقد أنه واحد من الرؤساء العظماء الذين كانوا هنا ، ليس فقط في إسبانيا ، ولكن في العالم، لقد قدم الكثير لكرة القدم".

وأضاف رئيس النادي الملكي: "يجب علينا شكره على كل ما قدمه، ريال مدريد وبرشلونة أفضل أندية في العالم بسبب ما قدمه".