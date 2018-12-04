رياضة | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : احمد الطيب

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA