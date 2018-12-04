شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يطلب معسكراً خارجياً للمنتخب فى إسبانيا قبل أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بإقامة معسكر خارجى للمنتخب قبل المشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التى ستقام العام المقبل، لرغبته فى تجهيز اللاعبين جيدا للبطولة بعد الاستقرار على القائمة التى ستشارك فى المباريات، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية مع منتخبات أفريقية من التصنيفين الأول والثانى، ووفقا للمعلومات الواردة من المنتخب فإن المدير الفنى طلب من راعى المنتخب إقامة المعسكر فى إسبانيا، باعتبارها الأنسب لإعداد المنتخب، خاصة أنها قريبة من المغرب المرشحة بقوة لاستضافة البطولة الأفريقية بعد سحب التنظيم من الكاميرون لعدم جاهزيتها لاستقبال الحدث الأكبر فى القارة السمراء، وينتظر أن يعقد أجيرى جلسة بحضور هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، مع راعى الجبلاية خلال الفترة المقبلة، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب والمعسكر الخارجى من أجل الترتيب المبكر للوديات، كما طلب المدير الفنى إعداد لائحة مالية جديدة للفريق تتناسب مع البطولة الأفريقية لرغبته فى تحفيز اللاعبين على الاجتهاد خلال مباريات البطولة، وطلب أجيرى نسخة من لائحة المنتخب للاطلاع عليها ووضع التصور الجديد لعرضه على مجلس إدارة اتحاد الكرة، كما شدد على ضرورة حل مشكلة نقص الملابس الخاصة بالمنتخب، سواء التى يستخدمها اللاعبون فى التدريبات أو المباريات بعدما عانى المنتخب مؤخرا من أزمة النقص فى عدد الأطقم المخصصة لكل لاعب، ما وضع الجهاز الفنى فى مأزق، فيما دخل أحمد الشيخ، لاعب الأهلى، ضمن اهتمامات أجيرى للانضمام للمنتخب خلال معسكر مارس المقبل، استعدادا لمواجهة النيجر فى ختام مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية، وذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى جيد مع الأهلى خلال مباراة بتروجت، وقرر المدير الفنى متابعة اللاعب فى الفترة المقبلة لتقييمه جيدا قبل صدور قرار نهائى بشأن ضمه للمنتخب.

من ناحية أخرى، طلب أجيرى الحصول على إجازة نهاية ديسمبر الجارى لقضاء أعياد الكريسماس مع أسرته، على أن يعود مطلع يناير المقبل لاستكمال عمله فى تجهيز المنتخب للفترة المقبلة، بينما طلب من معاونيه مواصلة عملهم فى متابعة مباريات الدورى للوقوف على المستوى الفنى والبدنى للاعبين المرشحين للانضمام إلى معسكر مارس المقبل.