«المظاهرات» تعطل مسيرة الدوري الفرنسي

أكدت تقارير فرنسية اليوم أن اتحاد الكرة يبحث تأجيل الدوري وتحديدً الجولة المقبلة الـ17، المقرر لها الأسبوع المقبل، بسبب أحداث الشغب التي تعاني منها البلاد، فيما يسمى بمظاهرات "السترات الصفراء".
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الفرنسي أعلن تأجيل ثاني مباراة من الجولة الـ17 بين تولوز وليون، بسبب أعمال العنف في البلاد، بعدما قرر صباح اليوم تأجيل لقاء باريس سان جيرمان ومونبيليه، الذي كان مقررا له السبت المقبل.
وقال جين ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون: "هذه الأحداث تهم الشعب الفرنسي بالكامل. مباراة تولوز لن تقام. أعتقد أن الجولة بالكامل سيتم تأجيلها من أجل تكافؤ الفرص".
وتشهد فرنسا حاليا مظاهرات عدة تطورت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف بسبب زيادة الأسعار في الوقود، حيث دعا البعض لمظاهرة جديدة، السبت المقبل، في باريس، ما جعل الشرطة تطلب تأجيل بعض المباريات.
ويتصدر سان جيرمان الدوري، برصيد 43 نقطة، من 15 مباراة، وكان من المفترض أن يواجه مونبلييه صاحب المركز الثاني، مساء السبت المقبل، بعد أن يلعب غدا الأربعاء أمام ستراسبورج.
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