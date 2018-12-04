مهند عسيري: «اللي فات مات ولكني ما غلطت على أحد»

أكد اللاعب مهند عسيري، مهاجم النادي الأهلي، أنه لم يغلط في أحد، قائلًا : "اللي فات مات ولكن حاب أوضح إني ما غلطت على أحد" ، في إشارة إلى الخلاف بينه وبين مدرب الفريق.
و قال عسيري في تصريحات تليفزيونية : "كان بيني وبين مدير الكرة نقاش وتحولت للتدريبات الانفرادية لمدة أسبوع ومددوها شهر" .
وحول خصم مبالغ مالية منها، أشار إلى أنه : "لم يتم خصم أي مبلغ عليّ ولم أتأسف لاني لم اغلط ولا توجد مشاكل بيني وبين المدرب".
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