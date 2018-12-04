شكرا لقرائتكم خبر الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة زايد للأندية العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي إلى دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية عقب تعادله 1-1 اليوم مع ضيفه وفاق سطيف الجزائري في المباراة التي جرت بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن إياب دور الـ16.

وكان الأهلي حسم مباراة الذهاب في الجزائر بالفوز 1-0، ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 -1.

وسمح الأهلي للضيوف بالتقدم أولا بهدف حمزة بنوح في الدقيقة 17، ثم عادل النتيجة في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 49 عن طريق مدافعه سعيد المولد الذي استفاد من كرة معكوسة من الطرف الأيسر محمد عبدالشافي استقبلها بصورة جيدة قبل إرسالها نحو المرمى بتسديدة يسارية.