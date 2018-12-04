شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: الهجوم على الحكام غير منطقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق طه إسماعيل نجم الأهلي السابق على أزمة الحكام في الفترة الأخيرة، بعد الهجوم الكبير الذي يتعرض له العنصر التحكيمي من جانب أكثر من نادي بمسابقة الدوري العام .

وأكد الشيخ طه في تصريحات خاصة ، أن أزمة التحكيم هي أزمة عالمية، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى كل هذا الهجوم، مشيراً أن التطور التكنولوجي وتسليط الأضواء على القرارات التحكيمية وإعادته من زوايا مختلفة هي التي خلقت تلك الأزمة .

أضاف نجم الأهلي السابق أن الأزمة الأساسية التي يعاني منها الحكام هي الجرأة والسرعة في اتخاذ القرارات، مشيراً أن الحكام يفتقدون الشجاعة الكافية لهذا الأمر.

وضرب الشيخ طه مثالاً بمباراة الأهلي وبتروجت التي أقيمت بمنافسات الجولة التاسعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام، قائلآً: في مباراة الأهلي وبتروجت كان ينبغي على الحكم أن يكون هو صاحب القرير في قضية قمصان الفريقين التي أجلت المباراة عن موعدها، لكنه صدر الأمر لمراقب المباراة رغم أنه هو المختص بهذا الأمر .

واستطرد طه اسماعيل: لنفترض أن اللائحة كانت قاصرة في تحديد هذه القضية، فالحكم هو صاحب القرار في تحديد ألوان الفريقين لأنه هو من سيدير المباراة ويتأثر بالألوان .