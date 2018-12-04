شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد : عصام عبد الفتاح لم يتقدم بمذكرة رسمية ضد سيد عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن عصام عبد الفتاح عضو المجلس لم يتقدم بمذكرة رسمية ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى بشأن هجومه و انتقاده للحكام فى وسائل الأعلام عقب مباراة الأهلى وبتروجت الأخيرة فى الدورى.

أكد مجاهد أن المجلس لم يتلقى أى مذكرات من عبد الفتاح خاصة بلجنة الحكام فى أزمته مع مدير الكرة بالأهلى ، مؤكداً أن هناك اجتماع تكميلي للمجلس يوم 10 ديسمبر ومن الممكن أن يتقدم عبد الفتاح بالمذكرة.

كان سيد عبد الحفيظ قد انتقد سياسة لجنة الحكام فى تعيينات بعض الحكام لنادى الزمالك وغياب الحكم جهاد جريشة ومحمود البنا عن إدارة مباريات القلعة البيضاء.