المحمدي يتحدث لمصراوي عن مواجهة حجازي في شامبيونشيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

أكد أحمد المحمدي لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي أنه ينتظر بشغف مواجهة مواطنه أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب".

المحمدي قال في تصريحات لـ"الخليج 365":"هذه هي المقابلة الأولى بيننا، متحمس جداً لخوض اللقاء، حجازي يلعب مع فريق قوي جداً في البطولة وخاصة على ملعبه، لكني أثق في قدرتنا على اقتناص الفوز".

ويستضيف وست بروميتش ألبيون فريق أستون فيلا في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 21 في بطولة "شامبيونشيب".

وأضاف المحمدي:"حققنا الفوز في الجولة الماضية على فريق ميدلسبره الذي يُعد أحد أقوى أندية الدرجة الأولى، ونجحنا في هز شباكه ثلاث مرات، وهذا دافع قوي لنا قبل مواجهة وست بروميتش".

ويحتل وست بروميتش المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الثامن برصيد 31 نقطة، أما الصدارة فيسيطر عليها فريق نوريتش سيتي برصيد 40 نقطة، ويأتي خلفه ليدز برصيد 39 نقطة.

وعن إمكانية رحيله عن أستون فيلا قال المحمدي:"لدي عقد ممتد لعامين، لا نية للرحيل عن الفريق الآن، وهدفي هو العودة مع الفريق للدوري الإنجليزي الممتاز".