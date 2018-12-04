الان تتابع الأهلي السعودي إلى دور الثمانية بكأس زايد للأندية الأبطال بعد التعادل مع وفاق سطيف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

تأهل الأهلي السعودي، مساء الثلاثاء، إلى دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، بعد تعادله مع وفاق سطيف الجزائري 1-1، في مباراة العودة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وافتتح التسجيل فريق وفاق سطيف الجزائري عن طريق لاعبه حمزة بنوح في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ثم تعادل سعيد المولد في الدقيقة 49 لصالح فريقه أهلي جدة، بعد تمريرة سحرية من محمد عبد الشافي من الجهة اليسرى.

كان أهلي جدة قد فاز على وفاق سطيف بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب 8 ماي 1945، وسجل الهدف عبدالرحمن عبدالله غريب.