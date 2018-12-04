مبابي يغازل هدف برشلونة

رحّب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بتعاقد فريقه مع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط أياكس أمستردام، في الصيف المقبل.

ويُعد دي يونج من أبرز أهداف برشلونة في نهاية الموسم، ودخل باريس سان جيرمان في الصراع لخطف اللاعب من أنياب النادي الكتالوني.

وقال مبابي، خلال تصريحاته لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "بصراحة دي يونج مُرحب به في باريس".

وأضاف: "لقد تحدثت معه ببضع كلمات، لأنه سيكون إضافة كبيرة لنا".

وتوج مبابي أمس الإثنين بجائزة "كوبا" كأفضل لاعب شاب في العالم، والتي تُصدرها مجلة "فرانس فوتبول" لأول مرة في تاريخها.