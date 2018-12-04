موعد مباراة الأهلي المصري مع جيما الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا 2018-2019

تأهل فريق جيما الإثيوبي، لدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ليواجه الأهلي المصري، عقب تخطي عقبة نادي تيليكوم من جيبوتي.

وتعادل الفريق الإثيوبي، اليوم، على أرضه مع نظيره الجيبوتي بنتيجة 2/2.

وكان الفريق الإثيوبي فاز خارج ملعبه في لقاء الذهاب (3/1).

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الأهلي وجيما أحد أيام 14 أو 15 أو 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل في القاهرة، بينما ستكون مواجهة الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.

وخسر الأهلي النسختين الأخيرتين من دوري أبطال إفريقيا في النهائي، أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.