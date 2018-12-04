تأهل فريق أهلي جدة السعودي إلى دور الـ 8 في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد التعادل مع منافسه وفاق سطيف بهدف لكل منهما في مباراة العودة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ).
افتتح التسجيل فريق وفاق سطيف الجزائري عن طريق لاعبه حمزة بنوح في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ثم تعادل سعيد المولد في الدقيقة 49 لصالح فريقه أهلي جدة، بعد تمريرة سحرية من محمد عبد الشافي من الجهة اليسرى.
كان أهلي جدة قد فاز على وفاق سطيف بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب 8 ماي 1945، وسجل الهدف عبدالرحمن عبدالله غريب.
شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يطرد وفاق سطيف من كأس زايد بمشاركة السعيد وشيفو.. فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .