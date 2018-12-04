أهلي جدة يطرد وفاق سطيف من كأس زايد بمشاركة السعيد وشيفو.. فيديو

تأهل فريق أهلي جدة السعودي إلى دور الـ 8 في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد التعادل مع منافسه وفاق سطيف بهدف لكل منهما في مباراة العودة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ).

افتتح التسجيل فريق وفاق سطيف الجزائري عن طريق لاعبه حمزة بنوح في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ثم تعادل سعيد المولد في الدقيقة 49 لصالح فريقه أهلي جدة، بعد تمريرة سحرية من محمد عبد الشافي من الجهة اليسرى.

كان أهلي جدة قد فاز على وفاق سطيف بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب 8 ماي 1945، وسجل الهدف عبدالرحمن عبدالله غريب.