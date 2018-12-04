الهلال الرابح الأكبر بين أندية السعودية من عوائد مونديال روسيا

تصدر الهلال قائمة الأندية السعودية المستفيدة من العوائد المالية التي وزعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حسب مشاركة لاعبيها مع المنتخب الأخضر، لدى مشاركته في مونديال روسيا 2018.

ويمنح الفيفا مقابل مالي للأندية عن كل لاعب يشارك مع منتخب بلاده بالمونديال، وتحسب المدة قبل انطلاق المونديال بأسبوعين وتنتهي باليوم التالي لخروج المنتخب من البطولة، وتزيد حصة النادي وتنقص حسب عدد لاعبيه المنضمين للمنتخب.

وبلغ إجمالي ما حصل عليه الاتحاد السعودي لكرة القدم: 6 ملايين و471 ألفا و502 دولار.

ووفقا للموقع الرسمي للفيفا على الإنترنت، اليوم الثلاثاء، فجاءت الأندية السعودية من حيث عوائد المونديال على النحو التالي:

الهلال: 2 مليون و24 ألفا و865 دولارا.

الأهلي: مليون و889 ألفا و25 دولارا.

الاتحاد: 343 ألفا و845 دولارا.

النصر: 700 ألف و425 دولارا.

الشباب: 604 آلاف و670 دولارا.

الفتح: 191 ألفا و25 دولارا .

الاتفاق: 203 آلاف و760 دولارا.

الرائد: 133 ألفا و717 دولارا.

التعاون: 152 ألفا و820 دولارا.

الباطن: 127 ألفا و350 دولارا.