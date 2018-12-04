تعليق عمرو أديب على تخصيص الهيئة العامة للرياضة السعودية جوائز لجماهير المباريات (فيديو)

ثمن الإعلامي عمرو أديب، تخصيص الهيئة العامة للرياضة السعودية جوائز لجماهير المباريات في الدوري السعودي عبارة عن سيارة، وهاتف محمول، موضحًا أن الاختيار يكون بشكل عشوائي بواسطة الكاميرا بالملعب.

وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"،: "نفسي لما الدوري المصري يرجع فيه الجمهور نعمل زيهم"، لافتا إلى أن هناك كثيرين تم اختيارهم وحصلوا على الجوائز، مضيفًا: "الكاميرا تفضل تقرب من شخص بشكل عشوائي ويتم اختياره".

وأشار إلى أن الجوائز تحفز الجمهور لحضور المباريات، وأن هناك مواطن مصري فاز بسيارة في إحدى المباريات، حيث أن الاختيار لا يتعلق بجنسية معينة.

وكشف أنه منذ أيام تم اختيار طفل جالس بجوار رجل وتبين فيما بعد أن هذا الرجل هو الشيخ تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، مؤكدا أن الطفل الذي تم اختياره ليس أحد أقارب تركي آل شيخ كما روج البعض، مضيفا: "ده مش ناصر ابن الشيخ تركي ولا يعرفه، والشيخ تركي كان حاجز تذكرة ولا حد يعرف أنه موجود بالملعب".