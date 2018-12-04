الوحدة الإماراتي يفقد جهود 3 لاعبين

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، فقدان جهود 3 من لاعبيه بسبب الإصابات التي تعرضوا لها خلال مباراة الشارقة أمس الاثنين، والتي انتهت لمصلحة الأخير (3-2)، ضمن الجولة الثانية عشر بدوري الخليج العربي.

وأوضح نادي الوحدة، أن المغربي مراد باتنا، سيغيب لمدة 3 أسابيع، بسبب الإصابة بتمدد في العضلة الضامة، ويغيب محمد برغش، لمدة من 3 إلى 5 أسابيع، بسبب تمزق في العضلة الضامة.

وأشار النادي إلى غياب إسماعيل مطر، قائد الفريق الأول للكرة، لمدة من 4 إلى 5 أسابيع، بسبب إصابة بكسر في عظمة الفك.

ويعاني الوحدة في الفترة الأخيرة على صعيد النتائج، ويتوقع أن تؤثر الغيابات بالسلب على الفريق في المرحلة المقبلة.