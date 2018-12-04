اتحاد الكرة المصري: لم نزاحم أي بلد عربي في تنظيم بطولة أفريقيا

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة والمتحدث الرسمي للجبلاية أن الفترة الماضية كان هناك تخبط كبير في التصريحات اعلامية.

وكشف مجاهد في تصريحات لبرنامج"شوت مع حتحوت" الذي يقدمه الإعلامي" هاني حتحوت "علي راديو مصر 88.7 إن تم التطرق خلال اجتماع اليوم لتنظيم مصر لبطولة الامم الافريقية مشددا على ثقته الكبيرة في قدرة مصر علي تنظيم مسابقة افريقية علي اعلي مستوي.

وكشف عضو الجبلاية ان في حالة تقدم اي بلد عربي شقيق بشرف التنظيم لن يتم مزاحمته بل سيتم دعمها بصورة كبيرة.

ولفت المتحدث الرسمي للجبلاية الي ان لجنة الانضباط والقيم اجتمعت وتتكون من احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ومجدي عبد الغني عضو الاتحاد ولم يتم التطرق لاي عقوبات.

ونفي مجاهد ما تردد عن طلب عصام عبد الفتاح عضو الجبلاية ورئيس لجنة الحكام بمعاقبة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

وكان مجلس إدارة الأتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هانى أبوريدة، قد رفض تقديم أى طلب للأتحاد الأفريقي " الكاف" بطلب تنظيم كاس الأمم الأفريقية القادمة في يونيو 2019.

و يذكر أن الكاف قد سحب البطولة من الكاميرون لعدم الجاهزية بالملاعب و الفنادق، وتقترب المغرب من تنظيم البطولة.