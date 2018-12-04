شكرا لقرائتكم صورة .. لاعبى الزمالك فى رحلة نيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نتشرت صورة للاعبى نادى الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعى أثناء استقلال أحد المراكب على ضفاف النيل تحت شعار أن اللاعبين إيد واحدة ويوجد ترابط كبير بينهم . ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى يوم الخميس المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز . ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز أمام المصرى لمصالحة الجماهير بعد وداع البطولة العربية مساء الجمعة الماضى أمام الاتحاد السكندرى بدور الـ 16 للمسابقة .

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