شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يتصدر 20 لاعبا فى قائمة الأهلى لمباراة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف قائمة الفريق التي تواجه الجونة غدآ على ملعب السلام، في المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

وعاد للقائمة بعد غياب اللاعب مرمن زكريا، والذى جدد تعاقده مع الأهلى رسميا لمدة 3 مواسم.

وجاءت القائمة كالتالي: شريف إكرامي وعلي لطفي؛ ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وهشام محمد، ومروان محسن، وعمرو السولية، ومؤمن زكريا، وباسم علي، وأحمد الشيخ، وسعد سمير، وإسلام محارب، وميدو جابر، ومحمد هاني، وأحمد علاء، وساليف كوليبالي، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي.

ويحتل الأهلى المركز السادس عشر فى جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 8 مباريات فقط.