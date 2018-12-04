شكرا لقرائتكم اختبار طبى لأحمد فتحى بعد مواجهة الجونة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع أحمد فتحي لاعب الأهلى لفحص طبي عقب انتهاء مباراة الجونة التي تقام غدا، والتى تأتى ضمن مباريات الفريق ببطولة الدوري العام، وذلك لبدء مرحلة جديدة من التأهيل، ويؤدي أحمد فتحي برنامجا علاجيا وتأهيليا بعد شكواه من إصابة في العضلة الأمامية، وتحسنت حالته في الفترة الأخيرة.

ويسابق أحمد فتحى الزمن من أجل العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية، ويواجه الأهلى أزمة كبيرة فى الجبهة اليمنى خاصة بعد تعرض محمد هاني هو الأخر للإصابة قبل أن يعود مؤخراً لتدريبات الفريق.