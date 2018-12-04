اخبار الرياضه

اختبار طبى لأحمد فتحى بعد مواجهة الجونة غدا

0 نشر
0 0

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم اختبار طبى لأحمد فتحى بعد مواجهة الجونة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع أحمد فتحي لاعب الأهلى لفحص طبي عقب انتهاء مباراة الجونة التي تقام غدا، والتى تأتى ضمن مباريات الفريق ببطولة الدوري العام، وذلك لبدء مرحلة جديدة من التأهيل، ويؤدي أحمد فتحي برنامجا علاجيا وتأهيليا بعد شكواه من إصابة في العضلة الأمامية، وتحسنت حالته في الفترة الأخيرة.

c5a9b7391f.jpg

ويسابق أحمد فتحى الزمن من أجل العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية، ويواجه الأهلى أزمة كبيرة فى الجبهة اليمنى خاصة بعد تعرض محمد هاني هو الأخر للإصابة قبل أن يعود مؤخراً لتدريبات الفريق.

 

2e3d53b283.jpg

 

fa1c2eb26b.jpg

 

c46aae552c.jpg

شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لأحمد فتحى بعد مواجهة الجونة غدا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى