شكرا لقرائتكم فالفيردى يؤكد جاهزية سواريز للديربى وينتقد ترتيب ميسى فى الكرة الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ارنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة أن النجم لوي سسواريز سيكون جاهزا لخوض مواجهة إسبانيول فى ديربى المدينة الكتالونية، يوم السبت المقبل فى الجولة الـ15 من الليجا.

جاء ذلك خلال حديث فالفيردى فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة كولتورال ليونيسا غدا الأربعاء فى اياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، حيث قال "نريد الفوز غداً من أجل الجماهير، لقد كانت المباراة الاولى صعبة وعانينا كثيراً، علينا الفوز غداً، لا نريد الدخول غداً بثقة زائدة، نظام الذهاب والأياب مكلف ويجب ان نريح بعض اللاعبيين وان نعمل ايضا للفوز بنفس الوقت وهى معادلة ليست سهله".

وتابع المدرب، قائلا "سواريز سيكون جاهزاً للديربى، أهنئ مودريتش بالكرة الذهبية، لكن مركز ميسى كان غريبا وسخيفا".

وواصل فالفيردى قائلا "غداً سيكون هناك تغييرات، سيحصل بعض اللاعبيين على فرصة ولكن علينا ان نفوز ايضاً، لينجليه كان رائعاً وقدم اضافة عظيمة، اندمج بشكل مميز مع المجموعة ويعطينا الأمان، من الرائع تواجده معنا.