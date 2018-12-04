شكرا لقرائتكم ستيرلينج ينافس سيلفا وسانى على جائزة لاعب الشهر فى البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الموقع الرسمى للدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب فى المسابقة عن شهر نوفمبر الماضى. وتواجد على رأس المرشحين رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتى، والذى سجل 3 أهداف وصنع مثلهم فى 3 مباريات مع السيتى الشهر الماضى، بالإضافة إلى زميليه، الإسبانى ديفيد سيلفا والذى احرز 3 أهداف أيضا، والألمانى ليروى سانى والذى احرز أيضا 3 أهداف وصنع هدفين. وضمت قائمة المرشحين السبعة للجائزة على النحو التالى: دفيد سيلفا ( مانشستر سيتى ) ليروي سانى ( مانشستر سيتى ) رحيم ستيرلينج ( مانشستر سيتى ) فيليبى اندرسون ( ويست هام ) اندرى روبيرتسون ( ليفربول ) لوكاس ديين ( ايفرتون ) موسى سيسوكو ( توتنهام )

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