شكرا لقرائتكم بيرناس الاتفاق: سعيد بعودة المصابين قبل مواجهة القادسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح الإسباني سيرخيو بيرناس، مدرب الفريق الأول للاتفاق، أنه بدأ يطبق نظاما جديدا في أسلوب اللعب، مؤكدا ثقته في قدرات اللاعبين وإمكانية الخروج بنتيجة إيجابية أمام القادسية بـ"ديربي الشرقية"، في المباراة التي تقام يوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعد مواجهة القادسية المباراة الأولى للمدرب الإسباني التي وقعت معه إدارة الاتفاق عقدا رسميا قبل أيام لقيادة الفريق خلفا للمدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس.

وقال بيرناس خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الثلاثاء: أشعر بالراحة بعد اكتمال قائمة الفريق وذلك عقب تماثل المصابين للشفاء، وبدأت نظاما جديدا في أسلوب اللعب، واللاعبون بحاجة لبعض الوقت للاعتياد على هذا الأسلوب الجديد. وأضاف: متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة بحماس اللاعبين.

وأشار هزاع الهزاع، لاعب الاتفاق، إلى أن الفريق في تطور مستمر منذ الأسبوع الماضي، لاسيما بعدما قدم مستوى جيدا أمام الشباب في الجولة الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ولفت إلى ارتفاع الروح المعنوية وسط الفريق.

ويتواجد الاتفاق في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري "15 نقطة، وذلك بعدما 4 انتصارات وتعادل في ثلاث مواجهات، فيما تلقى 3 هزائم.