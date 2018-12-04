شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجي يتأهل لدور الـ 16ببطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب البطل المصري محمد الشوربجي، لاعب الإسكواش والمصنف الأول عالميًا، على نظيره الصيني ماكس لي بنتيجة3/1، في المباراة التي جمعت الثنائي بدور الـ32 ببطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش، في مباراة استغرقت 53 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 13-11, 2-11, 12-10.

وتوج محمد الشوربجي مؤخرًا ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش والتي تعد واحدة من أكبر البطولات في اللعبة، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه علي فرج المصنف الثاني عالميًا.

كما تأهل طارق مؤمن لاعب وادي دجلة للإسكواش والمصنف الرابع عالميًا، إلى دور الـ16 ببطولة بلاك بول المفتوحة بعد تغلبه على نظيره الاسترالي ريان كوكلي بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 41 دقيقة.