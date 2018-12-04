شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المقاصة يفوز على عرب الرمل بخماسية استعدادًا لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة بنادى مصر المقاصة على نظيره فريق عرب الرمل أحد فرق القسم الثانى بنتيجة 5 – صفر، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى فى إطار استعدادات المقاصة لمواجهة طلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة الـ17 الدورى المقرر إقامتها يوم الإثنين 17 ديسمبر الجارى.

سجل أهداف المقاصة كلاً من مروان حمدى وأحمد محسن وكيفن موهير "هدفين "ومصطفى شبيطة .

وحرص طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة، خلال اللقاء على الدفع باللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية، استعدادًا لمباراة الجيش المقبلة.

وأشاد طلعت يوسف بالتجربة فى ظل ظهور أكثر من لاعب بشكل جيد، والحفاظ على حساسية المباريات بعد عودة اللاعبين من الراحة، وفى ظل توقف الدورى مؤخرًا .

وأكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن الفريق يواصل استعداداته بكامل صفوفه طوال الأسبوع الجارى استعدادًا لمباراة الجيش .

ويحتل فريق المقاصة المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 26 نقطة ويسعى لمواصلة انتصاراته والمنافسة مع الكبار فى المربع الذهبي.



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