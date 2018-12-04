شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: عصام عبد الفتاح لم يتقدم بمذكرة ضد سيد عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن أن عصام عبد الفتاح عضو المجلس لم يتقدم بمذكرة رسمية ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى بشأن هجومه وانتقاده للحكام فى وسائل الإعلام عقب مباراة الأهلى وبتروجت الأخيرة فى الدورى.

أكد مجاهد لـ"الخليج 365" أن المجلس لم يتلق أى مذكرات من عبد الفتاح خاصة بلجنة الحكام فى أزمته مع مدير الكرة بالأهلى، مؤكدًا أن هناك اجتماعًا تكميليًا للمجلس يوم 10 ديسمبر ومن الممكن أن يتقدم عبد الفتاح بالمذكرة.

كان سيد عبد الحفيظ قد انتقد سياسة لجنة الحكام فى تعيينات بعض الحكام لنادى الزمالك وغياب الحكم جهاد جريشة ومحمود البنا عن إدارة مباريات القلعة البيضاء.