شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب عامر حسين بـ"تقديم" موعد انتهاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلّف اتحاد الكرة عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باستغلال قرار ضم 5 لاعبين جدد لكل نادٍ فى يناير المقبل، لضغط مباريات الدورى بشكل أكبر وبالتالى تقديم موعد إنهاء المسابقة. قال أحمد مجاهد عضو الجبلاية والمتحدث الرسمى، إن عامر حسين سيتقدم بتصور جديد بشأن مسابقة الدورى ومواعيدها وفقًا القرار فى جلسة الجبلاية المقبلة يوم 10 ديسمبر .

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