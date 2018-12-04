شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "قلشة عجيبة" من عبد الله السعيد أمام مرمى سطيف بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر عبد الله السعيد، لاعب أهلى جدة السعودى، فرصة محققة لإحراز هدف لفريقه فى شباك وفاق سطيف الجزائرى، بعدما "قلش الكرة" بطريقة عجيبة، خلال المباراة التى تجمعهما حاليًا على ملعب "الجوهرة"، فى إياب دور الستة عشر لكأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وأحرز حمزة بانوح هدف التقدم لصالح وفاق سطيف ضد أهلى جدة فى الدقيقة 17 من زمن المباراة.

وكان الأهلي السعودي تغلب على وفاق سطيف الجزائري في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم 28 أكتوبر الماضي بهدف دون مقابل، ليشتعل صراع التأهل بينهما للدور ربع النهائي بالبطولة العربية.

ويدير المواجهة الحاسمة الحكم المصري جهاد جريشة، ويعاونه طاقم تحكيم يضم محمود أبو الرجال من مصر ووليد أحمد من السودان، والحكم الرابع السوداني الفاضل أبوشنب.