شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عضو الجبلاية يطالب برفع "شعارات" القنوات الفضائية بمؤتمر اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المؤتمر الصحفى لاتحاد الكرة للإعلان عن قرارات الاجتماع الذى أقيم اليوم، أزمة بين أحمد مجاهد عضو المجلس وبعض القنوات الفضائية.

وانتاب مجاهد حالة من الغضب بسبب تأخر مسئولي القنوات فى وضع اللوجو الخاص بكل قناة وطلب منهم الانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر وهو ما تسبب فى أزمة وطلب رفع لوجو القنوات.

كان اتحاد الكرة قد قرر اليوم إسناد منصب النائب إلى أحمد شوبير بعد فوزه بالتزكية.

وأكد مجاهد خلال المؤتمر أن مصر لن تتقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2019 وأن المغرب هى الأقرب لتنظيمها بعد سحب التنظيم من الكاميرون.