شكرا لقرائتكم خبر عن عودة القيصر ومتولى والمحمدى للإسماعيلي أمام بطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، قائمة فريقه لملاقاة ميساجير دى نجوزى البوروندى فى البطولة الأفريقية. ويستضيف الدراويش، الفريق البوروندى غدًا الأربعاء فى إطار إياب الدور التمهيدى الأول بدورى أبطال أفريقيا. وڜهدت القائمة عودة حسنى عبد ربه ومحمود متولى وباهر المحمدى بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التى لحقت بهم فى الفترة الأخيرة. وجاءت القائمة على النحو التالى .. فى حراسة المرمى: محمد فوزى – محمد مجدى عبد الفتاح فى خط الدفاع: أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمود متولى – ريتشارد بافور – محمد مجدى الجمل – طارق طه فى خط الوسط: حسنى عبد ربه – عماد حمدى – نادر رمضان – كريم بامبو – عمر الوحش – لسعد الجزيرى – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق فى خط الهجوم: كريستوفر مندوجا – شكرى نجيب الجدير بالذكر أن الإسماعيلى فاز فى لقاء الذهاب بهدف نظيف أحرزه طارق طه، ويحتاج للفوز أو التعادل بأى نتيجة لمواصلة مشواره الأفريقى.

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