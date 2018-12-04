رونالدو يعود لمدرجات ريال مدريد مع ميسي.. تعرف على السبب

كتب عرفة الضبع

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن الثنائى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، سيعود إلى مدرجات ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل فريقه السابق ريال مدريد الإسبانى، بجانب منافسه الأزلى الأرجنتينى ليونيل ميسى قائد برشلونة.



ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن رونالدو سيعود للمرة الأولى لمعقل الفريق الملكى بعد رحيله عنه لصفوف السيدة العجوز فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمتابعة نهائى كوبا ليبرتادوريس بين الغريمين التقليدين ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين.

أضافت الصحيفة أن ميسى هو الآخر سيكون متواجدًا فى...